Caminhão com 50 bois tomba na MS-010; motorista fica ferido e animais aguardam resgate

Um caminhão carregado com aproximadamente 50 cabeças de gado tombou no fim da tarde dessa quinta-feira (28), na rodovia estadual MS-010, trecho que liga Campo Grande ao distrito de Rochedinho.

O motorista, identificado como André Willian Dias, de 40 anos, sofreu ferimentos leves na perna esquerda. Ele foi socorrido consciente e orientado, sendo encaminhado para a Santa Casa da Capital.

Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu por volta das 18h40, quando o condutor se confundiu ao acessar uma rotatória, perdeu o controle do veículo e acabou atingindo o meio-fio, o que provocou o tombamento da carreta.

O caminhão ficou bastante danificado e permanece no local. Parte dos bois chegou a se movimentar após o acidente, mas ainda não há informações precisas sobre a quantidade de animais feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros avaliam a melhor forma de destombar o veículo e realizar o resgate dos animais de forma segura.

Apesar do tombamento, o trânsito não chegou a ser totalmente interditado. Uma das faixas precisou ser bloqueada para o trabalho das equipes de socorro, mas a outra segue liberada, permitindo a passagem dos veículos.

