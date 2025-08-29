Adolescente de 14 anos tem corpo incendiado em Dourados e é transferida em estado grave para Campo Grande

Uma adolescente de 14 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na tarde de quarta-feira (27), em Dourados. A jovem deu entrada inicialmente na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com diversas queimaduras pelo corpo e, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso ocorreu por volta das 17h, no Jardim Itália. Segundo informações apuradas, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro à vítima, que teria sido atacada pelo próprio namorado. Testemunhas relataram que o suspeito teria jogado álcool sobre o corpo da adolescente e, em seguida, ateado fogo.

De acordo com o relato da mãe à polícia, antes de ser internada a jovem conseguiu contar como o crime aconteceu. A perícia esteve no imóvel para dar início aos trabalhos e apurar a dinâmica do incêndio.

Após o ataque, o autor fugiu e, conforme levantamentos iniciais, estaria a caminho da região de Bonito. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas, mas ele não foi localizado.

A ocorrência foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados como tentativa de feminicídio. A Polícia Civil segue com as investigações e realiza oitivas para esclarecer as circunstâncias do crime.

Enquanto isso, a adolescente permanece internada em estado grave em Campo Grande.

