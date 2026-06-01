Mais de 69 mil famílias deixam o Bolsa Família em MS

Aumento da renda levou beneficiários a deixarem o programa; Campo Grande registrou o maior número de desligamentos

O Governo Federal informou nesta segunda-feira (1º) que mais de 69,5 mil famílias deixaram o Bolsa Família em Mato Grosso do Sul entre março de 2023 e maio de 2026, período em que o programa foi retomado.

De acordo com o levantamento, a saída dessas famílias está relacionada ao aumento da renda, seja por meio da conquista de empregos com carteira assinada ou pelo início de atividades empreendedoras. Os beneficiários deixaram o programa após ultrapassarem o limite de renda previsto pela Regra de Proteção ou por terem encerrado o prazo de permanência nessa modalidade.

Somente em maio de 2026, mais de 2,4 mil famílias sul-mato-grossenses deixaram o benefício. Campo Grande liderou o número de desligamentos no período, com 623 famílias, seguida por Dourados (163), Ponta Porã (90), Três Lagoas (89) e Corumbá (84).

Naviraí (72), Sidrolândia (66), Aquidauana (58), Aparecida do Taboado (57) e Amambai (55) completam a lista dos dez municípios com maior número de famílias que superaram a situação de pobreza e deixaram o programa no Estado.

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