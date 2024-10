Caminhão com 4 toneladas de maconha é apreendido pelo DOF na região de Ponta Porã

Na manhã da última sexta-feria(04), os Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam um caminhão Scania T112H de cor branca acoplado a um semirreboque carregado com quatro toneladas de maconha.

Os militares realizavam um patrulhamento pela rodovia BR-463, área rural do município de Ponta Porã, quando visualizaram a carreta estacionada de forma irregular às margens da pista.

Os policiais realizaram uma busca no local e não localizaram o responsável pelo veículo que estava carregada com material plástico destinado à reciclagem. Durante a vistoria no semirreboque, os policiais foram surpreendidos com o forte odor de maconha que exalava da carga de recicláveis, onde visualizaram fardos da droga escondidos.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 8,11 milhões.

O DOF segue em diligências em busca de suspeitos. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública)

Há também um canal disponilizado pelo DOF para a população fazer denúncias pelo telefone 0800 647-6300. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.