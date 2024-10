Energisa organiza esquema especial de abastecimento para o domingo de Eleição

Para que nenhum problema relacionado ao fornecimento de energia aconteça neste domingo (6) de Eleição, a Energisa montou plano especial atuando em conjunto com a ANEEL, ONS e TRE (Tribunal Regional Eleitoral). Entre as ações, está a manutenção preventiva que aconteceu ainda em setembro, prontidão de equipes e monitoramento em tempo real para as todas as seções eleitorais distribuídas nos 74 municípios de atuação da concessionária no estado.

Segundo Helier Fioravante, gerente de Operações da Energisa Mato Grosso do Sul, entre as estratégias estão medidas essenciais, antes e durante o dia da eleição, até o final da apuração, para assegurar que as ações sejam ágeis em caso de necessidade.

“Estamos intensificando ainda mais o trabalho das nossas equipes nas semanas que antecedem as eleições, reforçando a segurança com uma inspeção minuciosa, para identificar possíveis problemas e assim, garantir que tudo aconteça dentro do programado no final de semana das eleições”, explica.

Helier também reforça que as redes de energia são suscetíveis a ocorrências de falta de energia provocadas por fatores externos não previsíveis como, por exemplo, colisões de veículos contra postes, árvores na rede, pipas e até a intervenção nas redes de energia por pessoas não autorizadas. Por isso, reforça a importância de que nesta data tão importante que são as eleições, a população dê a sua contribuição.

Além do reforço prévio na rede elétrica que atende os locais de votação, a partir da meia-noite do dia 05 até as 23h59 do dia 06, haverá um plano especial estratégico para atender rapidamente qualquer ocorrência. Tudo será monitorado em tempo real no Centro de Operações Integrado da Energisa, localizado na Capital, que estará em contato direto com o Tribunal Regional Eleitoral.

“Do Centro de Operação Integrado temos uma visão detalhada de todo o sistema elétrico do estado e podemos direcionar os recursos necessários para os atendimentos. Além de toda a logística de planejamento, haverá monitoramento especial para as questões climáticas em tempo real”, concluiu Helier.

Os canais de atendimento são: 0800 722 7272, o WhatsApp da Gisa (67) 99980-0698 e o www.energisa.com.br .

Por: Kamila Alcântara

