Motociclista é arremessado após colidir com carro na Vila Nascente

Neste sábado(05), um motociclista foi atingido por um carro no cruzamento das ruas Miguel Leteriello e Kioto, no bairro Vila Nascente em Campo Grande.

Com o impacto, o motoclista identificado como Michael Martinês da Silva de 33 anos foi arremessado da moto. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro. Michael teve o pulmão e fígado perfurados.

Ambos seguiam no mesmo sentido rua Miguel Leteriello, em um ceeto momento o motociclista tentou ultrapassar o carro, mas foi atingido pelo veículo que virava a esquerda para tentar entrar na rua Kioto.

O motocilcista está na Santa Casa onde ficará por uma semana e passará por cirurgia. Ele foi socorrido por um pedreiro que ouviu a batida e outro homem.