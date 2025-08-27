Caminhão carregado de eucalipto pega fogo e mobiliza bombeiros em Água Clara

Um caminhão carregado de eucalipto pegou fogo na manhã desta quarta-feira (27), na Avenida Júlio Maia, região central de Água Clara, cidade a 193 quilômetros de Campo Grande. O incêndio chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local devido à intensidade das chamas, que rapidamente se espalharam pelo veículo.

Imagens mostram a cena impressionante, com uma densa fumaça escura se formando sobre a área. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e contaram com o apoio de um caminhão-pipa para combater o fogo.

O trabalho exigiu atenção redobrada por conta da carga de eucalipto, altamente inflamável. Apesar do susto, até o momento não há registro de vítimas. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais