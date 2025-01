Mato Grosso do Sul Registra Crescimento de 10,34% na Abertura de Empresas em 2024

Entre janeiro e dezembro de 2024, Mato Grosso do Sul registrou a criação de 11.164 novas empresas, o que representa um aumento de 10,34% em relação a 2023, quando foram abertas 10.117 empresas, conforme dados da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (Jucems).

Do total de novos empreendimentos, 71,3% (7.960 empresas) são do setor de serviços, seguido pelo comércio com 24,91% (2.781 empresas) e a indústria, com 3,79% (423 empresas).

No cenário municipal, Campo Grande se destacou, sendo responsável por 43,33% das novas aberturas em dezembro, com 312 empresas. As cidades de Dourados (63 empresas) e Três Lagoas (35 empresas) também figuraram entre os principais destaques do estado.