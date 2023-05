Começa hoje em Campo Grande o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Neste sábado (6), a cidade de Campo Grande recebe uma das três etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A arena foi montada no Parque das Nações Indígenas e a entrada do público é gratuita.

As primeiras disputas serão na categoria sub-19, que começaram às 7h30. O campeão na modalidade será conhecido somente na terça-feira (9). A capital de Mato Grosso do Sul foi a primeira sede escolhida para uma das etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia pela CBV (Confederação Brasileira de Voleibol).

Segundo informações do Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), serão 65 duplas (32 no feminino e 33 no masculino) que participarão da competição. Posteriormente, serão sediados o torneio Aberto nos dias 10 a 13 de maio e o Top-12 nos dias 10 a 14 de maio pela Confederação Brasileira de Vôlei de Praia (CBVP).

Como será às competições.

Na classe adulta, o Aberto reunirá duplas entre o 8º e o 13º lugar no ranking nacional entre os inscritos. Dois foram convidados e serão oito parcerias classificadas pelo Qualifying (torneio qualificatório). Segundo a organização, esse sistema permite jogos mais nivelados, entre duplas de ranqueamento mais próximo.

Já na nodalidade Top 12, será disputado pelas duplas mais bem ranqueadas, além dos campeões das etapas anteriores do torneio Aberto. Desta forma. a CBV acredita que pode estimular a renovação na modalidade, que todas as duplas podem brigar por uma vaga no Circuito Mundial.

O Torneio valerá pontos na corrida olímpica já pensando em Paris-2014. Segundo a CBV, 39 atletas de MS irão participar dos jogos de areia do Parque das Nações Indígenas. As três competições terão presença de duplas de outras 16 unidades federativas.

Repasses

Conforme divulgado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, foram necessários repasses de R$ 449 mil, oriundos do FIE-MS (Fundo de Investimentos Esportivos). A parceria foi realizada por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) com a FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul).

Serviço

A entrada para os jogos é gratuita a partir das 7h30 deste sábado (6). O acesso à arena no Parque das Nações Indígenas será pela portaria Terena, na rua Antônio Maria Coelho.

