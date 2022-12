Inscrições para edital da FIC abrem nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (21), a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) lançou o edital do FIC (Fundo de Investimentos Culturais), que garante o financiamento de projetos culturais de artistas e produtores culturais do estado. As inscrições vão até o dia 17 de fevereiro de 2023.

Conforme informações publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital visa fomentar a produção cultural sul-mato-grossense. Foram concedidos R$ 8 milhões de reais para FCMS, que serão distribuídos entre os artistas que tiverem propostas enquadradas e aceitas, por meio do edital da FIC.

O objetivo central desse investimento é de valorizar a produção cultural do MS, com prioridade para a formação e a circulação de bens culturais por todas as regiões do estado, para fomentar o acesso à formação de novos públicos e garantir o pleno exercício dos direitos culturais da população sul-mato-grossense.

De acordo com o presidente da FCMS, Gustavo de Arruda Castelo, neste ano, o Edital da FIC teve um aumento nos valores de investimento. “É o segundo ano consecutivo com o dobro de recursos, assim será possível financiar um maior número de projetos culturais que tanto beneficiam artistas e toda a população de MS”, explica.

Quem pode concorrer

Pessoas físicas podem concorrer, caso tenham efetiva atuação na área cultural (artistas, produtores culturais, técnicos da área cultural, etc.). O edital também está aberto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, de natureza cultural, sem fins lucrativos.

Os projeto podem ser das áreas de Artes Cênicas (Teatro, Dança, Circo, Ópera); Artes Visuais (Plásticas, Gráficas, Fotografia, Mídias Digitais, Assemblage, Grafite, Video Arte, Desenho, Escultura, Colagem, Pintura, Instalação; Gravura: Litogravura, Xilogravura, Gravura em Metal e Congêneres), Design E Moda; Audiovisual; Artesanato; Livro, Leitura, Escrita, Literatura; Música; Patrimônio Cultural; Museus, Arquivo; Cultura Popular Tradicional, Contemporânea e de Rua; Capoeira; Gastronomia e Projetos de qualquer área cultural deste edital para aquisição de bem permanente e locação de espaço.

O valor total dos recursos será dividido em duas linhas de apoio: R$ 6.400 milhões para pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado de natureza cultural sem fins lucrativos; e R$ 1.600 milhões para pessoas jurídicas de direito público, ou seja, prefeituras ou órgãos municipais de cultura do Estado de Mato Grosso do Sul. O valor máximo que pode ser concedido a um projeto será de R$250 mil.

Os projetos deverão ser encaminhados ao FIC/MS por via postal, carta com aviso de recebimento (AR) ou por SEDEX, com aviso de recebimento (AR).

As inscrições devem ser apresentadas em formulário padrão, conforme modelo estabelecido pela FCMS-FIC/MS e disponível no site www.fundacaodecultura.ms.gov.br

Serviço:

A participação nas oficinas é gratuita. A FCMS está localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Térreo.

Mais informações pelo telefone (67) 3316-9325.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: