Câmera registrou carro capotando na Avenida Lúdio Martins Coelho

Câmera de segurança de uma empresa registrou o exato momento que uma motorista, de 20 anos, capotou o carro que conduzia na Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, em Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (10).

De acordo com informações, a jovem conduzia um VW Voyage e seguia na pista sentido Base Aérea. Ao passar pela curva, perdeu o controle do automóvel, invadiu o canteiro central e capotou, parando na via com as quatro rodas para o alto.

Moradores acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a motorista encaminhada para a Santa Casa com ferimentos leves.

A Polícia Militar de Trânsito também foi chamada e esteve no local para sinalizar a via e registrar a ocorrência. Familiares da condutora disseram que ela estava a caminho de um quartel, na Avenida Duque de Caxias, onde confirmaria inscrição em um concurso. Além disso, o carro não possui seguro e ficou bastante danificado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram