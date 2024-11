Câmera registra momento que carro invade rotatória e bate em caminhão

Pista estava molhada no momento do acidente

Na tarde da útima segunda-feira, um acidente entre um veículo Honda Civic e uma carreta carreta tri-trem ocorreu na rotatória de acesso da a empresa Suzano para a BR-158 em Três Lagoas.

Um câmera aclopada no caminhão filmou o momento do acidente. A suspeita é que o carro tenha aquaplanado.

Ninguém saiu ferido, apesar do carro ter ficado com a frente toda destruída. Ainda não há mais informações sobre a dinâmica do acidente. As investigaçõs do caso continuam.

Confira o vídeo do momento do acidente:

