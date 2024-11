Homem que matou outro com tijoladas na cabeça é preso em Anastácio

Jovem de 20 anos foi preso, na manhã desta quinta-feira (7), em Anastácio, distante 140 quilômetros de Campo Grande, suspeito de matar com golpes de tijolo e barra de ferro, Renilson Vilhalva Rodrigues, de 39 anos, na noite dessa quarta-feira (6).

O momento do homicídio foi gravado por moradores da região, que não intervieram na situação. Os motivos do crime ainda não foram divulgados.

Após discussão, a vítima foi agredida diversas vezes na cabeça pelos objetos, vindo a óbito no meio da rua. A PM (Polícia Militar) passou a fazer rondas para localizar o autor, que foi encontrado horas depois do ocorrido.

A Polícia Civil e a Perícia também estiveram no local para iniciar as investigações. O caso foi registrado na delegacia da cidade.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.