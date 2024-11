Morre mototaxista baleado na cabeça durante assalto em Ladário

Mototaxista identificado como Rialdo dos Santos, de 56 anos, morreu, nessa quinta-feira (7), em Ladário, distante 430 quilômetros de Campo Grande, após ser baleado na cabeça durante um assalto.

Conforme informações da polícia, a vítima foi chamada para fazer uma corrida no bairro Nova Aliança, mas quando chegou ao local foi abordado pelo falso passageiro, que anunciou o crime pedindo para que o homem entregasse a motocicleta.

Diante da ação, Rialdo reagiu ao assalto, não entregando o veículo. Nesse momento, ele levou um tiro no pé, mas mesmo ferido, continuou resistindo, levando um tiro na cabeça. Em seguida, o autor fugiu com a namorada, que possui passagem por tráfico de drogas.

Tanto o homem, quanto a mulher, já foram identificados pela Polícia Civil e seguem sendo procurados. A vítima foi socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

