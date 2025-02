Caixas e malas com cigarros contrabandeados são apreendidos em sala de rodoviária em Bataguassu

Nesta segunda-feira(24), a polícia divulgou que uma denúncia anônima informou que caixas suspeitas estavam em uma das salas da rodoviária municipal de Bataguassu-MS e que aparentavam conter drogas.

A policial foi até o local e solicitou acesso ao setor de “guarda-volume”. No interior da sala, os policiais identificaram imediatamente as caixas e malas suspeitas e foi descoberto que conteúdo das embalagens se tratava de cigarros de origem desconhecida, embalados em espanhol, confirmando a prática do crime de contrabando.

Embora a investigação desse tipo de crime seja de competência da Polícia Federal, a polícia civil relatou que a apreensão imediata foi necessária para impedir a continuidade da infração penal.

Todo o material apreendido foi transportado até a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde a equipe policial realizou a contagem dos itens.

