Restaurante Universitário da UFMS em Três Lagoas é interditado por suspeitas de irregularidade

Contrato com empresa responsável foi suspenso; caso será investigado pela Polícia Federal e Ministério Público

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) interditou, na manhã desta segunda-feira (24), o Restaurante Universitário (RU) do Câmpus de Três Lagoas e suspendeu o contrato com a empresa M.A.B LIMA & CIA LTDA, responsável pelo serviço. A medida foi tomada após recomendação da Procuradoria Federal da instituição, que identificou possíveis irregularidades na execução do contrato. O caso será encaminhado para investigação sigilosa pela Delegacia da Polícia Federal e pela Procuradoria da República em Três Lagoas.

Segundo a Procuradoria Federal, há indícios de “inúmeros ilícitos administrativos e criminais”, incluindo descumprimento de contrato e suspeita de superfaturamento. A recomendação também resultou na suspensão do processo licitatório em andamento para os RUs de Campo Grande, Corumbá, Aquidauana e Três Lagoas, pois a empresa investigada participa da concorrência.

Com a interrupção do serviço, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis anunciou o lançamento de um edital para conceder Auxílio Alimentação aos estudantes em situação de vulnerabilidade, garantindo suporte até que o RU volte a funcionar. O início do semestre letivo está previsto para 10 de março.

Além disso, a Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura e a Corregedoria da UFMS farão novas análises nos contratos dos demais restaurantes universitários para evitar possíveis irregularidades. Caso as suspeitas sejam confirmadas, os envolvidos poderão responder a processos disciplinares, civis e criminais, incluindo a obrigação de ressarcir eventuais prejuízos à instituição.

