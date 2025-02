Ex mandava mensagens e áudios ameaçando Mirielle de morte antes de cometer feminicídio

O crime ocorreu em Água Clara no último sábado (22)

Nesta segunda-feira (24), foram divulgados áudios e mensagens que Fausto Junior Aparecido de Oliveira de 31 anos enviava à empresária Mirielle Santos de 26 anos. Ele era ex-marido da vítima, mas segundo familiares, enviava mensagens e perseguia a mulher antes de comter o feminicídio.

Uma pessoa próxima a Mirielle, para provar ameaças feitas por Fausto, divulgou os áudios que mostram mensagens de teor violento que o homem mandava para a vítima.

Nas mensagens Fausto, chama a empresária de “Vagabunda” além de ameaçá-la em áudio “Toma Cuidado”. Ele mandava os áudios em visualização única, mas as conversas foram gravadas.

Confira o vídeo:

Familiares relataram que eles não tinham mais um relacionamento e estavam separados, mas amigos e familiares próximos disseram que ele fazia questão de perseguir a vítima.

Mirielle morava sozinha, trabalhava como empresária e era descrita como uma mulher independente.

A defesa do homem alega que o tiro acidental, mas a família de Mirielle contesta a alegação com as provas dos áudios e também por testemunhas terem visto os dois indo para o quarto conversar no dia do crime e em seguida ouvirem tiros logo em seguida.

