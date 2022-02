Cães farejadores localizam 152 kg de cocaína na em veiculo vindo de SP

Um homem, de 33 anos, foi preso na tarde deste sábado (19), transportando 152 quilos de cocaína, em Campo Grande. A droga foi encontrada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) com a ajuda de cães farejadores.

De acordo com a PRF, uma equipe abordou um caminhão VW 25.370, com placas de Suzano, interior de São Paulo, dirigido por um homem mora em Guarulhos, também em São Paulo. Com a ajuda de cães farejadores, os policiais encontraram uma grande quantidade de cocaína escondida no caminhão, que totalizou em 152 quilos da droga.

Segundo o motorista, a droga seria levada para Mogi das Cruzes, São Paulo e que receberia a importância de R$ 10 mil, pelo transporte. O traficente foi preso e encaminhado para a Polícia Civil em Campo Grande.