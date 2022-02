Acidente mata dois adultos e uma criança no fronteira

Três pessoas sendo dois adultos e uma criança morrema na manhã deste domingo (19), após um grave acidente de carro na rodovia PY 05 em Pedro Juan Caballero. As vítimas estavam em um veículo Corsa Wind da prata com placas HRF 781 de Dourados.

Conforme o site Ponta Porã News, o acidente aconteceu quando o Corsa foi atingido por uma Toyota Allion com placas do Mercosul AABT 686 do Paraguai. Os sobreviventes foram atendidos e encaminhados para o Hospital de Pedro Juan Caballero.

A Polícia Nacional do Paraguai ainda não informou os nomes das vítimas e possível causa do acidente, mas o caso será investigado.