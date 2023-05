Com crescimento de vítimas, Maio Amarelo começa com ações de conscientização

Neste ano, Capital contabilizou 2.523 acidentes, dos quais 882 culminaram em feridos

Durante o mês de maio, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), junto aos diversos órgãos ligados ao trânsito, realiza uma série de ações pelo “Movimento Maio Amarelo”. Com objetivo de mobilizar a sociedade para a segurança viária, ações de educação em fiscalização acontecerão em diversos municípios de Mato Grosso do Sul.

O mês começou com panfletagem e mobilização, em frente à Câmara Municipal de Campo Grande, na manhã de ontem (2). Uma solenidade de abertura também foi realizada, com a presença de autoridades ligadas ao trânsito e demais instituições.

Para este ano, o tema do movimento é: “No Trânsito, Escolha a Vida”. Há 10 anos no país, a mobilização chama atenção para o tema, conscientizando condutores a seguirem as regras e assim evitarem acidentes.

Embora muito se fale sobre os cuidados necessários no trânsito, os números de acidentes e vítimas são expressivos. Entre janeiro e março de 2022, Campo Grande registrou 2.932 acidentes, dos quais 2.078 foram sem vítimas e 827 com vítimas.

No entanto, no mesmo período de 2023, foram 2.523 acidentes, sendo 1.626 resultando apenas em danos materiais e 882 envolvendo pessoas, segundo dados do GGIT (Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito). Apesar da queda no número de acidentes no início deste ano, a Capital teve que lidar com um número maior de vítimas.

Nos três primeiros meses do ano passado, os acidentes resultaram em 27 mortes, sendo 19 envolvendo motociclistas, um ciclista e sete pedestres. Já em 2023, de janeiro a março, foram 15 mortes, sendo oito motociclistas, dois ciclistas, três pedestres, um condutor de veículo e um passageiro.

Para o presidente do GGIT, comandante do BPMtran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), Élcio Almeida, a educação é a base de tudo, inclusive, no trânsito.

“A data tem muita importância, principalmente para lembrar que a educação vem em primeiro lugar. Neste mês de maio faremos palestras em escolas e empresas, um trabalho grande, que conta com vários órgãos. As pessoas, na pressa, não observam o direito do outro e não respeitam as leis de trânsito. E é isso que as coloca em acidentes. Não é apenas a vida daquela pessoa que está em risco, mas dos demais usuários. O trânsito é uma responsabilidade de todos”, destacou ele.

Chamando a atenção dos condutores, a gerente de educação de trânsito da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Ivanise Rotta, também alertou quanto às regras de direção, como a velocidade máxima das vias da Capital, que é 50 km/h.

“O objetivo é buscar a segurança na nossa cidade, para que possamos voltar todos os dias em segurança para as nossas casas, depois de um longo dia de trabalho ou estudos. É importante que as pessoas de fato parem no ‘PARE’, deem preferência aos pedestres, usem o cinto de segurança, respeitem os ciclistas etc. São normas básicas e que todos os habilitados precisam saber, mas ainda há aqueles que não respeitam. São essas escolhas assertivas que vão fazer o trânsito melhor. Precisamos que o condutor compreenda que 50km/h não é andar devagar, é a velocidade de segurança para todos”, enfatizou Ivanise.

Além de celebrar os 10 anos da campanha, essas serão as primeiras ações a serem realizadas nas ruas da Capital, após a pandemia da covid-19. O lançamento contou com a presença da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

Dia “D”

O Dia “D” do Movimento Maio Amarelo tem data marcada. No Dia das Mães, que será celebrado no dia 13, este ano, haverá mais uma ação, desta vez em frente à Igreja Perpétuo Socorro, localizada na avenida Afonso Pena, na Capital. Marcado para às 10h, serão entregues rosas amarelas às mães, fazendo alusão ao trânsito seguro.

“A ação foi pensada para expressar nosso desejo de que nenhuma outra mãe perca um filho no trânsito”, detalhou a diretora de Educação do Detran-MS, Andrea Moringo.

Em todo o Estado, o Detran-MS está mobilizando o comércio local para apoiar o movimento, envolvendo os comerciantes, que serão estimulados a produzirem uma vitrine toda amarela, para o Dia “D”.

O objetivo é que os comerciantes sejam um canal de comunicação com a população, chamando a atenção com a vitrine. Algumas das melhores vitrines do Estado serão compartilhadas nas redes sociais do órgão. Ainda no dia, uma ação de educação será realizada, na avenida 14 de Julho e no shopping Bosque dos Ipês.

“Queremos mobilizar os comerciantes, para que eles sejam nossos parceiros nessa mobilização. Visitamos os lojistas da 14 de Julho durante a semana e muitos estão dispostos a apoiar o movimento”, afirmou Moringo.

Também na Capital, o órgão participa, junto do GGIT, da “Corrida e Caminhada dos Correios”, que será realizada no dia 20, no Parque das Nações Indígenas. O encerramento do Maio Amarelo acontecerá no dia 31, com uma cerimônia de entrega de medalhas, na Câmara Municipal.

No interior, diversas ações de educação e fiscalização serão realizadas pelo Detran-MS, junto aos órgãos de trânsito municipais, abrangendo cidades como Dourados, Três Lagoas e Aquidauana.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.