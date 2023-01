Cães encontram maconha dentro de malas em ônibus interestadual

Cães do Batalhão de Choque encontraram em uma mala, na noite de ontem (21), tabletes de maconha que estavam sendo transportados para Goiânia (GO). O flagrante aconteceu em um ônibus interestadual na Avenida Gury Marques, região sul da Capital.

Conforme o registo policial, os militares do Batalhão de Choque receberam informações de transporte de maconha em um ônibus que realiza linha Campo Grande/Goiânia (GO) e que tinha acabado de sair do terminal rodoviário.

Durante a vistoria no veículo, um dos cães do Batalhão de Choque, encontrou em uma mala, de um passageiro de 23 anos, 8 tablets de maconha (7,584 kg).

Questionado sobre a relação da droga, o jovem afirmou ser morador de Goiânia e que estava em Campo Grande para pegar os entorpecentes. Ele disse que pegou a maconha na rodoviária e que receberia pelo transporte do entorpecente até a sua cidade, sem falar o valor do pagamento.

Diante do flagrante, o jovem recebeu voz de prisão e encaminhado a Delegacia de Pronto atendimento Comunitário (Depac) Centro.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.