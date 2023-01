Motociclista morre após perder direção de veículo e colidir em árvores na MS-446

Um motociclista de 59 anos, morreu na noite de ontem (21), ao perder o controle da motocicleta e bater em árvores nas margens da MS-446, próximo ao município de Miranda, a 180 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do jornal O Pantaneiro, o condutor pilotava uma XRE 300, quando por motivos que serão esclarecidos pela Polícia Civil, perdeu a direção e colidiu em árvores as margens da rodovia. O local fica próximo à área de acesso à Aldeia Cachoeirinha.

A Polícia Civil investigará as causas do acidente.

