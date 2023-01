Campeonato Sul-mato-grossense começa neste domingo com dois jogos

As emoções do Campeonato Sul-mato-grossense começa hoje (22), com dois jogos. Em Dourados, o time da casa, o DAC (Dourados Atlético Clube) enfrenta o Aquidauanense, no estádio Douradão, às 15h30. A outra partida será o dérbi da região norte entre Costa Rica e Serc/ Chapadão, às 16h, no Laertão, em Costa Rica. Ambos os jogos são válidos pelo grupo A. O complemento da rodada será no dia 1 de fevereiro.

Segundo o regulamento do campeonato, serão 10 times divididos em dois grupos de cinco. O grupo A tem Costa Rica, Operário, Comerical, Serc e o Coxim. Já a chave B, conta com Dourados, Aquidauanense, Operário Caarapoense, Novo e Ivinhema.

Todos os times vão jogar entre si em dois turnos. Os quatro primeiro avançam para as fases de mata-mata. As quartas, semifinais e a final serão em ida e volta com vantagem de empate para o time de melhor campanha no campeonato. Os últimos colocados de cada grupo serão rebaixados para a segunda divisão do estadual.

O campeão Estadual de 2023 conquista vaga para o Brasileirão da Série D e Copa do Brasil em 2024. A única deste ano é a segunda vaga para a Copa do Brasil, que será destinada ao vice-campeão sul-mato-grossense.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.