Cadeirante é agredido na cabeça com golpes de marreta no Jardim Aeroporto; assista

Um cadeirante, de 55 anos, foi agredido com golpes de machadada na cabeça, na manhã desta sexta-feira (8). O caso ocorreu em um bar localizado na Avenida Por do Sol, no Jardim Aeroporto, em Campo Grande. O suspeito pelos golpes é o primo da vítima que fugiu do local.

Segundo informações, a briga teria começado depois da vítima xingar o autor das agressões. Os dois estavam bebendo no bar no momento em que ocorreu a confusão.

A vítima foi atingida por três golpes na cabeça. Uma mulher chegou a enfaixar o ferimento até a chegada do socorro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local e o homem recebeu atendimento médico.

Ainda conforme a população, os cortes foram profundos. O suspeito fugiu assim que percebeu que os ferimentos foram graves.

A vítima foi socorrida e levada do UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon e a Polícia Militar faz diligências na região para tentar localizar o suspeito.