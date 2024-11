Carro fica destruído após acidente na MS-306 em Chapadão do Sul

Dois veículos foram arremessados para fora da pista após um acidente envolvendo um Ford Fiesta e uma Saveiro na rodovia MS-306, em Chapadão do Sul, na noite de ontem (7).

Segundo informações, a colisão aconteceu após o motorista do Fiesta, de 33 anos, sair do posto de combustível no qual ele havia parado para jantar com a família. Além do condutor, havia mais duas mulheres, de 57 e 28 anos, que saíram ilesas. Já o veículo ficou Fiesta ficou destruído.

O motorista da Saveiro, um jovem, de 26 anos, seguia pela rodovia quando se deparou com o Fiesta e não conseguiu frear, o rapaz teve um corte no lábio e no nariz.

O motorista do Fiesta foi levado para o hospital.

Com informações do portal local O Correio News

