Grupo comemora 21 anos com rodas de conversa, workshops e apresentações de teatro até dezembro

O teatro ganha vida mais uma vez com a celebração dos 21 anos do grupo Fulano di Tal. De 9 de novembro a 4 de dezembro, a companhia realiza a “10ª Mostra Fulano di Tal de Teatro”, uma programação especial que revive alguns dos espetáculos de sua trajetória. Além das apresentações, o evento oferece rodas de conversa e workshops, proporcionando uma verdadeira imersão no universo teatral.

A celebração dos 21 anos do grupo Fulano di Tal começa neste sábado (09), às 19h30, e no domingo (10), às 18h, com a estreia do espetáculo “Seco”. A peça traz uma reflexão profunda sobre as relações humanas, abordando temas como o amor, o ódio e a guerra, através de dois personagens que discutem suas dores, alegrias e os afetos que os conectam.

No sábado também marca a abertura oficial da “10ª Mostra Fulano di Tal de Teatro”, com uma roda de conversa após a apresentação. O tema será “O Pensar e Fazer Teatro em Campo Grande (MS) – Grupos e Espetáculos”, com a participação de convidados que vão compartilhar suas experiências sobre a cena teatral local.

Um caminho trilhado

A “Mostra Fulano di Tal de Teatro” é realizada pelo grupo desde 2013 em Campo Grande, visando compartilhar com o público os processos criativos desenvolvidos pelo grupo; trocar experiências com artistas convidados em oficinas, workshops e rodas de conversas e; apresentar espetáculos do seu repertório.

Em entrevista ao Jornal O Estado, um dos diretores do grupo, Marcelo Leite, ressaltou que a companhia está seguindo o caminho certo, com muito trabalho e dedicação. “É um percurso de pesquisa e estudo constante, onde buscamos entender o que acontece no mundo, especialmente ao nosso redor, para transformar essas questões em espetáculos que contem boas histórias e provoquem reflexão sobre a sociedade em que vivemos”, afirmou Leite.

Os espetáculos escolhidos para a programação da 10ª Mostra pertencem ao repertório de dois dos mais renomados autores brasileiros, que não se destacaram apenas no teatro, mas também no cinema e na televisão. Dias Gomes, reconhecido por retratar as mazelas sociais do Brasil de maneira tão contundente que suas obras permanecem extremamente atuais, é representado por “O Bem-Amado”, uma peça que aborda a política brasileira e a corrupção.

“Estar com esses clássicos no repertório é motivo de grande satisfação para nós. São peças que são montadas em todo o Brasil, e temos a oportunidade de fazer nossa própria releitura dessas obras, com o olhar único do Fulano di Tal”, comenta.

Após um longo período de afastamento do público devido à pandemia, o grupo Fulano di Tal vivenciou momentos de incerteza sobre o futuro do teatro. No entanto, a participação na retomada das atividades tem sido uma motivação renovada. A cada sessão, fica evidente o quanto o público está ansioso por esse contato mais próximo com os artistas.

O principal desafio do grupo Fulano di Tal é se manter ativo em um cenário onde a arte ainda é pouco valorizada, tanto por empresários quanto por uma parcela dos políticos e da sociedade, que frequentemente a consideram secundária. Para o grupo, no entanto, a arte é tão essencial quanto a saúde e a educação. Na ausência de apoio, o grupo se adapta, utilizando criatividade e paixão pelo teatro para seguir em frente e continuar suas apresentações.

Programação

Nos dias 16 e 17 de novembro, o grupo Fulano di Tal sobe ao palco com a peça “A Fabulosa História do Guri-Árvore”. Escrita por Edner Gustavo e Manolo Schittcowisck, a produção faz uma homenagem à infância e à poesia de Manoel de Barros. A trama narra a história dos irmãos Palmiro e Abílio, que revisitam suas memórias no quintal de casa. Após a sessão de sábado, o público é convidado para a Roda de Conversa “Lugar de Ser Bocó”, que discute o afeto e a poética do quintal.

Nos dias 23 e 24 de novembro, o grupo encena “O Bem-Amado”, de Dias Gomes, com direção de Marcelo Leite. A comédia política segue o prefeito Odorico Paraguaçu, que tenta inaugurar o cemitério de sua cidade, enfrentando intrigas locais. Após a apresentação de sábado, o público poderá participar da Roda de Conversa “Antes do Palco”, sobre o trabalho de um grupo de teatro.

De 28 de novembro a 1º de dezembro, o grupo apresenta a estreia de “Álbum de Família”, de Nelson Rodrigues, com direção de Edner Gustavo. A peça, que explora os segredos de uma família carioca, contará com a participação de atores-alunos da oficina do grupo. Após a apresentação de sábado, haverá a Roda de Conversa “Pedagogia do Teatro”, abordando processos criativos pedagógicos.

Para encerrar a mostra, o grupo realiza, nos dias 3 e 4 de dezembro, o workshop “Percursos Artísticos”, com Marcelo Leite. O evento, que será híbrido, vai discutir os processos e procedimentos de gestão do grupo Fulano di Tal, e é voltado para artistas, produtores e estudantes de teatro. As inscrições podem ser feitas via Instagram do grupo.

A Mostra de Teatro do Fulano di Tal se consolidou como um espaço de troca e conexão entre artistas e público. Tradicionalmente, ela marca o encerramento das atividades anuais do grupo, sendo uma oportunidade para celebrar mais um ano de existência, além de reconhecer as parcerias e conquistas obtidas ao longo do período. Mais do que isso, é também um momento de reflexão e preparação para os desafios do próximo ano. Em 2025, o grupo promete renovar seus projetos e seguir contribuindo para a cena cultural local.

“O evento será um espaço de troca de experiências sobre os diversos “quintais” que formam nossa criação e vivência. Esperamos todos para essa troca rica e especial!”, convida Edner Gustavo, um dos responsáveis pela direção do grupo.

Serviço: A “10a Mostra Fulano di Tal de Teatro” acontece no espaço Fulano di Tal (Rua Rui Barbosa, 3099, centro, quase esquina com a Rua Maracaju). Os lugares são limitados e as reservas devem ser feitas pelo WhatsApp (67) 98129-7263. Mais informações pelo Instagram do Fulano di Tal @fulanodital. Confira a classificação indicativa das peças.

Por Amanda Ferreira

