Cadeira de rodas furtada de UPA e moto com restrição criminal são recuperadas no “Carandiru” em Campo Grande

Na tarde desta última quarta-feira (22), a Polícia Civil, através da 3ª Delegacia de Campo Grande, realizou uma operação que resultou na recuperação de uma cadeira de rodas furtada de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e na apreensão de uma motocicleta com restrição criminal.

As diligências foram desencadeadas pelos policiais civis que estavam concentrados na região do Prosa, com o objetivo de combater delitos patrimoniais na localidade. Durante a operação, os objetos foram localizados no interior do condomínio residencial conhecido como “Carandiru”.

O furto da cadeira de rodas ocorreu na Unidade de Saúde Nova Bahia, situada no Bairro Parque Novos Estados, e as investigações foram iniciadas após o recebimento da notícia do crime. O autor do furto já era conhecido da equipe da 3ª DP, em decorrência da Operação Abre-te Sésamo, deflagrada pela Polícia Civil em junho de 2023.

Com base nas informações obtidas, os investigadores se dirigiram ao local indicado, onde conseguiram recuperar a cadeira de rodas subtraída do posto de saúde. Durante a ação, a equipe também localizou uma motocicleta com restrição criminal, levando os policiais a acionarem imediatamente a DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos) para as medidas legais necessárias.

O autor do furto da cadeira de rodas foi conduzido à 3ª DP, onde foi indiciado pelo delito de furto. Já as investigações relacionadas à motocicleta ficarão sob responsabilidade da DEFURV, que tomará as medidas cabíveis para apurar a origem e a vinculação do veículo com atividades criminosas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: