América-RN vence Costa Rica e elimina sul-mato-grossenses da Copa do Brasil

O Costa Rica ficou mais uma vez na primeira fase em sua segunda participação na Copa do Brasil. Na quarta-feira (21), o CREC recebeu o América-RN no jogo único que definiu o confronto e acabou derrotado por 2 a 1. Alan abriu o placar para o time potiguar no primeiro tempo, Marquinhos Bala igualou no início do segundo e Giovani, nos acréscimos, fechou o placar.

Com a vitória, o América enfrenta, na segunda fase, o São Luiz-RS, que bateu o Ituano-SP por 2 a 1. A partida, que acontece no início de março, será em Natal. Já o Costa Rica volta ao Campeonato Sul-Mato-Grossense e joga no sábado (24), às 16h, contra a Portuguesa em Sidrolândia. Depois, na quarta (28), enfrenta o União-MT, pela Copa Verde, em Rondonópolis.

Gols

No Estádio Laertão, o Costa Rica tinha a obrigação de vencer para avançar na competição, mas viu o América marcar primeiro. Aos 33 minutos do primeiro tempo, Souza cobrou escanteio pela direita e Alan subiu sozinho para cabecear. Rodolfo ainda alcançou a bola, mas a arbitragem apontou que o goleiro interceptou a bola depois que havia passado a linha fatal, 1 a 0 para o time potiguar, placar que seguiu até o intervalo.

Na etapa final, o CREC voltou mais articulado e, melhor passou a rondar a área de Renan Bragança e, aos oito minutos, chegou ao empate. Adãozinho recebeu pela direita e cruzou na área. A bola passou pelos atacantes e zagueiros, mas não por Marquinhos Bala, na segunda trava, que conseguiu desviar para o gol, garantindo a festa da torcida no Laertão.

A igualdade seguiu até os acréscimos, com o América controlando o placar igual que lhe favorecia, mas aos 50 minutos, Giovani recebeu na área do CREC, fez o giro sobre o zagueiro e bateu no canto direito de Rodolfo, sem defesa, decretando o placar de 2 a 1. A partida só terminou assim graças à Renan Bragança, que fez duas defesas complicadas em conclusões de Guilherme Carrijo, garantindo a vitória potiguar.

Com informações FFMS