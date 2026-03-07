Cadáver em decomposição é encontrado em córrego da região do Céuzinho

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no córrego da região da cachoeira do Ceuzinho, em Campo Grande, na tarde de ontem (6). Conforme divulgado, o cadáver estava preso em galhos dentro do rio, na região da MS-080, rodovia que liga a Capital ao município de Rochedo

A vítima trata-se de um homem. Ele vestia camiseta escura, cueca e calçado escuro e não portava documentos pessoais, o que impediu a identificação no local.

Quem achou o corpo foi um comerciante, que pescava no local. Ele avistou o corpo dentro do rio e acionou a Polícia Militar imediatamente. Já no local, os policiais confirmaram a presença do cadáver, cerca de dois quilômetros da rodovia. O corpo já estava em estado avançado de decomposição e exalava forte odor.

A equipe policial precisou entrar no rio para retirar o corpo. Sem equipamentos de resgate, os militares improvisaram uma corda com cipó para puxar o cadáver até a margem.

Peritos da Polícia Civil foram acionados e realizaram os procedimentos no local. Após a perícia, o corpo foi recolhido por funerária e encaminhado para exames que devem ajudar na identificação da vítima.

O caso foi registrado como achado de cadáver e morte decorrente de fato atípico. A investigação ficará a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Terenos.