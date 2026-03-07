Foragidos da Justiça paulista por crimes sexuais são detidos em MS

Dois homens foragidos da Justiça de São Paulo, por crime de estupro, foram presos em Água Clara, município a 193 quilômetros de Campo Grande, nesta semana. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul localizou os suspeitos durante diligências do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Polícia da cidade.

O primeiro preso tem 46 anos. Ele tinha mandado de prisão expedido pela Vara Única da Comarca de Getulina (SP) e foi condenado a 27 anos de prisão pelo crime.

Após a localização, os policiais cumpriram o mandado. O homem passará por audiência de custódia e depois seguirá para unidade prisional, onde iniciará o cumprimento da pena.

O segundo caso envolve um homem de 59 anos. Contra ele havia mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de São José do Rio Preto (SP), também por estupro.

Assim como no primeiro caso, o suspeito era considerado foragido da Justiça paulista. As equipes do SIG localizaram o homem em Água Clara e efetuaram a prisão. Ele também será submetido à audiência de custódia. Em seguida, ficará à disposição do Poder Judiciário para as medidas previstas no processo.

As prisões ocorreram durante o Mês da Mulher. Segundo a Polícia Civil, as ações fazem parte de operações de enfrentamento à violência doméstica e sexual realizadas no Estado.