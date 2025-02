Cadáver decapitado é encontrado em plantão de eucalipto na zona rural de Três Lagoas

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado ontem (31) em uma área de plantação de eucalipto no distrito de Arapuá, zona rural de Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande. O cadáver, que estava decapitado, foi localizado por trabalhadores de uma empresa do setor de papel e celulose.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima era um homem, encontrado a cerca de 70 metros de uma estrada de terra, sob um pé de pequi. O corpo estava vestido apenas com uma calça jeans e apresentava tatuagens, incluindo uma caveira acompanhada da palavra “Muerte” em um dos braços. A cabeça da vítima foi posicionada sobre suas pernas, o que levanta suspeitas sobre a natureza do crime.

A Polícia Civil, a Polícia Científica e uma equipe funerária foram acionadas para a cena. Durante a análise do local, foram encontrados próximos ao corpo uma corda vermelha, comumente utilizada como cabresto para cavalos, um banquinho, um balde contendo um par de meias e um par de botas do tipo galocha.

A identidade da vítima ainda não foi confirmada, já que não foram encontrados documentos junto ao corpo. O cadáver foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para exames periciais, que poderão fornecer mais detalhes sobre a causa da morte e a possível identidade do homem.

As autoridades seguem investigando o caso e buscam informações que possam esclarecer as circunstâncias da morte. Qualquer informação que possa contribuir com as investigações pode ser repassada anonimamente às forças de segurança.

