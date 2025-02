Médico morre em capotamento de caminhonete na BR-060

Um grave acidente na BR-060, na tarde de ontem, (31), resultou na morte do médico Guilherme Grechinski. O capotamento ocorreu no km 132, no trecho conhecido como “curva da morte”, entre Paraíso das Águas e Camapuã, a 277 km de Campo Grande.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Grechinski dirigia uma caminhonete Toyota Hilux quando perdeu o controle do veículo, que capotou e parou às margens da pista. Ele morreu preso às ferragens. Chovia no momento do acidente, e há suspeita de que o veículo tenha aquaplanado.

Grechinski era cirurgião do aparelho digestivo e trabalhava em Chapadão do Sul. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Perícia estiveram no local para os procedimentos necessários.