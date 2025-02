Jovem é espancada pelo namorado após ele dar banho gelado em bebê de 2 meses

Uma jovem de 18 anos foi brutalmente agredida pelo namorado de 24 anos, com quem ela convivia há quatro meses, em um assentamento na cidade de Juti, a 311 quilômetros de Campo Grande. O caso foi denunciado na Delegacia de Pronto Atendimento Comuntário (Depac) de Dourados.

Segundo relato da vítima, as agressões eram frequentes, e o companheiro sempre alegava estar estressado. Na madrugada da última sexta-feira (31), ele se irritou com o choro da bebê de dois meses, filha da jovem de um relacionamento anterior, e decidiu dar um banho de água gelada na criança.

Assustada, a mãe contou o ocorrido ao pai, o que irritou ainda mais o agressor. Em seguida, ele passou a espancá-la com socos e tentou enforcá-la. O pai da vítima foi até o assentamento e conseguiu levá-la de volta para casa, mas o agressor fez ameaças de torturar os tios da jovem, que também moram na região.

O caso foi registrado como lesão corporal em decorrência de violência doméstica e está sendo investigado.

