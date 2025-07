Cacique morre atropelado em zona rural de Coronel Sapucaia e motorista foge sem prestar socorro

Um crime abalou a comunidade indígena Taquaperi, localizada na zona rural de Coronel Sapucaia, município localizado a 396 quilômetros de Campo Grande. O cacique Samuel Veslasques, de 46 anos, morreu no fim da tarde de segunda-feira (28) após ser atropelado por um veículo que fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o cacique caminhava ao lado de sua motocicleta, que era empurrada por outro morador da aldeia, às margens da rodovia, no sentido Amambai, quando um veículo branco, possivelmente um furgão, atingiu a parte traseira da moto e, em seguida, Samuel pelas costas.

Com a força do impacto, o corpo do líder indígena foi lançado a cerca de 30 metros e parou ao lado da pista. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Testemunhas contaram que o motorista seguiu em direção a Amambai após o atropelamento, fez um retorno alguns metros à frente, mas fugiu logo em seguida. A perícia foi acionada, e o corpo de Samuel foi encaminhado para exame necroscópico.

A morte do cacique gerou grande comoção entre os moradores da aldeia Taquaperi. Durante o atendimento da ocorrência, diversas pessoas se aglomeraram às margens da estrada, algumas delas em visível estado de embriaguez. O clima era de dor e revolta, e chegou a haver momentos de tensão, com tentativa de bloqueio da rodovia.

A Polícia Civil está investigando o caso e tenta identificar o condutor responsável pelo atropelamento. Até o momento, ele não foi localizado.

Samuel Veslasques era uma liderança reconhecida na região e sua morte repentina deixou a comunidade indígena em luto.

