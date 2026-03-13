Cachorro doente e sem água é resgatado após denúncia de maus-tratos em Bataguassu

Animal estava amarrado pelo pescoço e em estado debilitado; homem de 28 anos é investigado pelo caso

Nesta sexta-feira (13), um cachorro foi resgatado em situação de maus-tratos no bairro Jardim Acapulco, em Bataguassu, após moradores denunciarem as condições em que o animal era mantido.

Ao chegarem ao local, equipes encontraram o cão amarrado pelo pescoço, sem acesso a água ou alimentação há vários dias. O animal apresentava sinais evidentes de abandono e estava bastante debilitado.

Durante a avaliação inicial, também foram constatadas lesões e indícios de doença. Diante da situação, o cachorro foi retirado do local e encaminhado para atendimento veterinário especializado. Um homem de 28 anos foi identificado como responsável pelo animal e deverá ser investigado por maus-tratos.

O caso chama atenção para a importância das denúncias feitas pela população, que ajudam a identificar situações de violência contra animais e permitem que medidas sejam tomadas para garantir a proteção das vítimas.