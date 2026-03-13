Curso gratuito do Sesc Corumbá abre vagas para jovens aprenderem edição e criação de vídeos

O Sesc Corumbá está com inscrições abertas para o curso presencial de Edição e Criação de Vídeo, voltado para jovens de 16 a 24 anos interessados em aprender técnicas de produção audiovisual. A formação aborda desde as etapas iniciais de planejamento até a finalização dos conteúdos em vídeo.

Durante o curso, os participantes terão contato com temas como roteiro, iluminação, cenografia, filmagem, captação de áudio, edição de áudio e vídeo, além de processos de mixagem e exportação do material final. A proposta é apresentar de forma prática as principais etapas da produção audiovisual, ampliando as possibilidades de atuação e expressão criativa dos jovens.

As aulas serão presenciais, no período noturno, das 18h às 21h, com duas turmas disponíveis: às segundas e quartas-feiras ou às terças e quintas-feiras.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na unidade do Sesc Corumbá, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, nº 493, no Centro, das 14h às 19h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 98200-0232.

A iniciativa busca incentivar a formação de novos criadores de conteúdo e estimular o desenvolvimento de habilidades técnicas e criativas no campo do audiovisual.

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