Curso gratuito de Inteligência Emocional e Oratória abre inscrições em Campo Grande

Formação será realizada entre 16 e 20 de março no Teatro do Paço Municipal

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Inteligência Emocional e Oratória voltado a jovens a partir de 15 anos em Campo Grande. A formação é oferecida pela prefeitura e não tem limite máximo de idade para participação. As inscrições podem ser feitas até segunda-feira (16).

As aulas ocorrerão entre os dias 16 e 20 de março, sempre no período noturno, das 18h30 às 21h30, no Teatro do Paço Municipal, localizado na Avenida Afonso Pena, nº 3297.

A proposta do curso é trabalhar técnicas de comunicação e ajudar os participantes a desenvolver mais segurança ao falar em público, além de abordar estratégias para lidar com emoções em situações do dia a dia. A formação também busca incentivar o protagonismo juvenil e preparar os alunos para desafios pessoais e oportunidades no mercado de trabalho.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pela internet.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram