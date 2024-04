Cabo do Exército e mulher morrem após batida entre carro e moto

Matheus Oliveira Benites, 22, e Luciana Nere Amorim, 39, morreram em acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta, no fim da tarde de sexta-feira (26), na BR-262, saída para Terenos, em Campo Grande.

O casal que ocupava a moto seguia sentido a Terenos, enquanto o carro Chevrolet Captiva, no lado contrário, rumo a Campo Grande, também ocupado por um casal. O que pode ter ocasionado na colisão foi o momento em que o pneu da moto estourou em uma curva.

Matheus, cabo do Exército, conduzia a moto e Luciana ocupava a garupa. Ela morreu na hora, já Matheus ainda tinha sinais vitais com a chegada dos bombeiros. Contudo, ele não resistiu aos vários ferimentos e morreu. Os ocupantes do carro tiveram ferimentos leves.

Os dois sentidos da rodovia estão interditados por conta do acidente e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) está no local. São aguardadas equipes da perícia e Polícia Civil.

