Cabo do Exército e ex-policial militar fazem parte da quadrilha que manteve uma família como refém

Dois suspeitos ligados à quadrilha que invadiu uma residência no último sábado (01) e manteve os moradores como reféns foram identificados como Felipe Kanashiro de Souza, 21 anos, Cabo do Exército e ex-policial militar, e Gilson Nunes.

Juntamente com eles, o comerciante Ronaldo Cesar dos Santos, 61 anos, Luiz Gustavo Souza Rodrigues, 38 anos, e Bruno Sanchez dos Santos, 32 anos, foram identificados como membros do grupo criminoso.

Durante interrogatório na delegacia, Felipe, Ronaldo, Luiz Gustavo e Bruno optaram por permanecer em silêncio. A delegada Joilce Silveira Ramos, da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, ordenou a prisão preventiva dos suspeitos, que serão apresentados em audiência de custódia nesta segunda-feira (3).

O ex-policial militar, Gilson Nunes, fugiu a bordo de um veículo Volkswagen Gol. Ronaldo Cesar dos Santos já tem registro por receptação e porte ilegal de arma de fogo. Enquanto isso, Luiz Gustavo Souza Rodrigues enfrenta processo por roubo majorado.

A equipe de reportagem do O Estado online procurou a assessoria do CMO (Comando Militar do Oeste), em nota eles responderam que O Comando Militar do Oeste informa que o militar envolvido no caso questionado encontra-se nas dependências do 9º Batalhão de Polícia do Exército e seguirá preso à disposição das autoridades policiais e judiciárias e, após a conclusão das investigações, as medidas administrativas serão tomadas. Cabe reiterar que o Exército Brasileiro não compactua com qualquer tipo de conduta ilícita por parte de seus integrantes, repudiando veementemente atitudes e comportamentos em conflito com a lei, com os valores militares ou com a ética castrense.

Matéria editada as 10:19 para adicionar informações

