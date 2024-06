MS amplia atendimento para emissão do novo RG com mais vagas e agendamento bimensal

Em um esforço contínuo para modernizar e facilitar a identificação civil em Mato Grosso do Sul, a Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), por meio do Instituto de Identificação da Polícia Científica, anunciou uma expansão no atendimento para a emissão do novo RG digital.

O agendamento on-line já está disponibilizado desde quinta-feira (30), com um aumento no número de vagas e a ativação de um novo posto de identificação. Outra novidade é que a agenda estará aberta para dois meses consecutivos, abrangendo junho e julho.

“Já a partir do segundo sábado de junho, aumentaremos o número de vagas disponíveis, incluindo 250 vagas aos sábados no Pátio Central com atendimento das 8h às 20h, que será seguido também de segunda a sexta”, afirmou Daniel Ferreira de Freitas, diretor do Instituto de Identificação.

“Além disso, ativamos um novo posto de identificação na Capital, situado no CAORC (Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados), e estamos inclusive estudando uma ampliação maior ainda para oferta de vagas já neste mês de junho, garantindo um serviço de excelência para atender a todos”, completa.

Emissão em todo o MS

Desde a implementação do novo RG, já foram expedidas 88.235 carteiras de identidade em Mato Grosso do Sul. O documento está sendo emitido em todos os 79 municípios do estado. Nos meses de junho e julho, somente na Capital haverá uma ampliação de 40% nos atendimentos, garantindo que mais pessoas tenham acesso ao novo documento.

“Alertamos que, em casos de urgência, quando não for possível realizar o agendamento, basta procurar um Posto de Identificação e comprovar a real necessidade do documento”, pontuou o diretor.

Já o coordenador-geral de Perícias da Polícia Científica, José de Anchieta Souza Silva, destacou que o novo RG traz mais segurança, dificultando fraudes e elevando o nível de eficiência do Estado.

“Com essas melhorias, Mato Grosso do Sul continua a liderar na oferta de serviços públicos de qualidade, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso a um documento de identidade moderno, seguro e eficiente”, ressaltou.

O processo para obter a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) permanece simples e acessível. Os cidadãos podem realizar o agendamento online através do link http://servicos.sejusp.ms.gov. br.

É necessário ter em mãos os seguintes documentos obrigatórios: CPF, Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento. Documentos opcionais, como Certidão de Naturalização, NIS, PIS, PASEP, tipagem sanguínea e título de eleitor, também podem ser apresentados.

Vantagens do novo documento

O novo RG digital unifica o número do CPF como registro geral de identificação e inclui informações adicionais importantes, como tipo sanguíneo e dados sobre doenças. O documento possui um QR Code que pode ser lido por dispositivos apropriados, permitindo a validação eletrônica de sua autenticidade.

Além disso, o novo RG adota o mesmo código internacional utilizado em passaportes, o MRZ (Machine Readable Zone), reduzindo a probabilidade de fraudes.

A primeira via do novo RG é gratuita e válida em todo o território nacional. O prazo de validade varia conforme a faixa etária: de 0 a 12 anos, a validade é de 5 anos; de 12 a 60 anos, a validade é de 10 anos; e para pessoas acima de 60 anos, a validade é indeterminada.

A gratuidade para a emissão da primeira via do novo RG em Mato Grosso do Sul vai até 2032, conforme estipulado pelo Governo Federal.

Com informações da Assessoria de Comunicação Polícia Científica.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: