Família é feita de refém dentro da própria casa por quatrilha que se passou por policiais

Na manhã deste sábado (01), uma família foi feita refém dentro de sua própria residência por quatro homens que se passaram por policiais. O caso ocorreu no bairro Cidade Morena.

A ação teve início às 10h, quando eles entraram no imóvel enquanto um adolescente de 17 anos estava saindo de casa. Quando ele abriu o portão, os três já estavam lá, apontaram uma arma na cabeça do jovem e renderam a família.

Na residência moram quatro pessoas: pai, mãe e dois filhos. A mãe e a filha mais nova foram presas em um quarto, enquanto o pai e o adolescente de 17 anos tiveram as mãos amarradas com “engasga gato”.

Ao entrarem, os assaltantes disseram que tinham um mandado contra uma pessoa chamada Raimundo. Após vasculharem a casa, os homens fugiram levando os celulares das vítimas e as chaves dos veículos da família.

Em seguida, o jovem conseguiu se soltar e pegou carona com um amigo para perseguir o veículo dos assaltantes. No caminho, pediu ajuda a uma equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana). O grupo foi preso próximo ao UPA Universitário, e os agentes apreenderam oito celulares, dois simulacros de pistola e um revólver calibre 38. Os homens foram presos e negaram o crime.

