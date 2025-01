Briga que causou morte de morador de rua começou por furto de R$ 50

A discussão entre moradores em situação de rua, que resultou na morte de Marco Antonio Pereira na manhã do dia 31 de dezembro, em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande, foi motivada pelo furto de R$ 50. Marcílio Pereira dos Santos, de 43 anos, um dos suspeitos pelo crime, foi preso na última quinta-feira (2) e confessou sua participação durante depoimento à polícia.

Segundo o relato de Marcílio, ele e Marco eram amigos e, na madrugada do dia do incidente, discutiram após o furto do dinheiro, que estava guardado sob um colchão. A briga ficou ainda mais violenta, com troca de socos e chutes. Durante o conflito, um terceiro homem, identificado apenas como “Careca”, também morador em situação de rua, interveio, desferindo vários socos em Marco.

Em meio à confusão, Marco Antonio caiu e bateu a cabeça no chão, mas as agressões continuaram. Marcílio afirmou que deixou o local, enquanto a vítima permaneceu sozinha. Horas depois, Marco foi encontrado morto, sentado em uma das privadas do banheiro por funcionários que acionaram a PM (Polícia Militar). A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil e da perícia.

A hipótese inicial apontava para que a morte fosse por causas naturais, mas lesões no corpo da vítima levaram os investigadores a aprofundarem o caso. Dois dias após o ocorrido, Marcílio foi preso, enquanto o segundo suspeito, “Careca”, segue foragido.

As autoridades continuam as investigações para localizar o segundo envolvido e esclarecer todos os detalhes do crime, que chocou a comunidade local.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais