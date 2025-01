Arthur Diniz promete emocionar com show intimista em Campo Grande

Neste sábado (4), a Estação Cultural Teatro do Mundo, em Campo Grande, será palco de um show intimista do compositor e violinista Arthur Diniz. Misturando estilos como ‘Nova MPB’, Bossa Nova e Indie MPB, o artista promete embalar os corações do público com uma apresentação de voz e violão, marcada para as 19h.

Os ingressos para o primeiro lote já estão esgotados, mas ainda é possível garantir a entrada pelo segundo lote, ao valor de R$ 30, pelo site Sympla. Quem optar pela compra na porta do evento pagará R$ 40.

Arthur Diniz apresentará não apenas releituras clássicas dos gêneros musicais que domina, mas também músicas autorais que exploram temas como amor, despedidas e sentimentos profundos, conectando-se com o universo emocional de sua geração.

O show será realizado na Rua Barão de Melgaço, 177, no Centro de Campo Grande. Com seu estilo único e letras carregadas de emoção, o artista campo-grandense promete proporcionar uma noite inesquecível para os amantes da música.

