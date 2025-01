Prefeita Adriane Lopes  visita presidente da Câmara Municipal e reforça parceria entre os poderes

Nesta quinta-feira (23), a prefeita Adriane Lopes realizou uma visita de cortesia ao presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy. Esse encontro marca a primeira visita oficial da prefeita à Casa de Leis após o ato de posse e simboliza o esforço da gestão municipal em estreitar os laços institucionais e consolidar a parceria entre os poderes Executivo e Legislativo.

A reunião, realizada no gabinete da presidência, foi pautada por um diálogo produtivo e uma visão conjunta para o desenvolvimento da cidade. Segundo Adriane, a conversa foi uma oportunidade de alinhar as prioridades da Prefeitura e da Câmara para o início do ano legislativo, que promete ser marcado pela tramitação de projetos que beneficiem a população.

“Estamos discutindo as pautas de Campo Grande. Com o início do ano legislativo em fevereiro, queremos já começar encaminhando projetos importantes que tragam melhorias para diversas áreas da gestão pública. Esta visita vai além de uma simples cortesia; é uma oportunidade para alinharmos ideias e iniciarmos um planejamento conjunto. Agora, com a presença dos vereadores que em breve estarão atuando ativamente, enfrentamos o grande desafio de legislar em prol de Campo Grande. É um momento de diálogo e alinhamento para darmos início a um ano legislativo produtivo e focado no desenvolvimento da cidade”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

O presidente da Câmara, vereador Papy, reforçou a importância do diálogo entre os dois poderes, ressaltando que a harmonia institucional é fundamental para atender às demandas da população de maneira eficiente e responsável.

“É muito bom receber a prefeita aqui. Eu disse a ela que esta é a casa do povo, e, além de prefeita, ela é também uma cidadã que pode recorrer a esta Casa para tratar das questões da Prefeitura, sempre trabalhando de forma institucional, como tem feito, com muita seriedade e responsabilidade com a coisa pública. Tenho certeza de que, com o empenho da Câmara de Vereadores e da prefeita Adriane, junto com sua equipe de secretários, conseguiremos dar as respostas que a população de Campo Grande tanto espera e merece, atendendo às expectativas com compromisso e resultados concretos”, afirmou Papy.

A busca pela harmonia entre os poderes foi ressaltada como essencial para o avanço de projetos que impactam diretamente a vida dos campo-grandenses. A colaboração entre o Executivo e o Legislativo garante não apenas a celeridade nos trâmites legislativos, mas também a construção de soluções eficazes para desafios que demandam planejamento e execução conjunta.

Além de tratar de pautas estratégicas para a cidade, o encontro também reforçou o compromisso da gestão Adriane Lopes em manter um canal aberto de diálogo com os vereadores, promovendo um ambiente de transparência e responsabilidade compartilhada.