Briga por R$ 5 durante jogo de videogame termina com homem ferido a golpes de facão no Aero Rancho

Uma discussão por causa de R$ 5 enquanto dois homens jogavam videogame terminou com um homem, de 25 anos, gravemente ferido a golpes de facão, na tarde deste sábado (22), no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou quando um dos participantes pediu R$ 5 emprestados à vítima para fazer compras na internet. O desentendimento evoluiu para discussão acalorada e, em seguida, para agressões físicas. A vítima deixou o local, mas afirmou que foi perseguida por outras duas pessoas.

Ainda conforme o relato, ao ser alcançado, o jovem voltou a discutir, desta vez com um terceiro homem, que queria “tirar satisfações” sobre a briga inicial. Durante o confronto, o suspeito armou-se com um facão e atingiu o rosto da vítima, causando um corte profundo na lateral esquerda.

O rapaz de 25 anos procurou atendimento no CRS Aero Rancho e aguarda transferência para a Santa Casa de Campo Grande. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac Cepol e será investigado.