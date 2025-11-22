Morador de Camapuã perde R$ 19,5 mil após cair em golpe de falso advogado pelo WhatsApp

Um morador de Camapuã, cidade a 135 quilômetros de Campo Grande, perdeu R$ 19,5 mil após cair em um golpe cometido por criminosos que se passaram por seu advogado. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima possui uma ação judicial contra uma seguradora e, por isso, não desconfiou quando recebeu mensagens informando que havia ganhado a causa. O golpista utilizou o nome e a foto do verdadeiro advogado, convencendo o homem a seguir orientações para suposta liberação da indenização.

Na sequência, outro número passou a enviar mensagens, agora se apresentando como servidor do STJ (Superior Tribunal de Justiça). O suposto funcionário público acionava a vítima por ligações e textos, detalhando novos procedimentos, todos falsos.

Durante uma videochamada, os criminosos solicitaram dados pessoais e bancários com a justificativa de “verificação” e “declarações obrigatórias”. Com essas informações, invadiram a conta da vítima e realizaram transferências via PIX, totalizando R$ 19.500,00.

Os golpistas ainda tentaram exigir novas quantias, mas o homem desconfiou e interrompeu o contato. O caso será investigado pela Polícia Civil.