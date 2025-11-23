Instabilidade chega a MS e deixa domingo com clima mais ameno

Previsão aponta pancadas de chuva em todo o Estado, com temperaturas entre 19°C e 33°C

A instabilidade atmosférica avança sobre Mato Grosso do Sul neste domingo (23), conforme o boletim do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). O mapa climático indica chuva distribuída em todas as regiões, acompanhada de variação de nebulosidade e temperaturas mais amenas em boa parte do Estado.

No norte e no leste, municípios como Coxim, Camapuã, Paranaíba e Três Lagoas oscilam entre 20°C e 22°C nas mínimas, enquanto as máximas chegam a 32°C e 33°C. Na região pantaneira, Corumbá e Aquidauana aparecem entre os pontos mais quentes do dia, com 33°C.

Campo Grande tem previsão entre 22°C e 31°C, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. No sul, Dourados registra variação de 20°C a 30°C, e Ponta Porã apresenta a menor mínima do Estado, com 19°C. Iguatemi também segue com instabilidade, marcando entre 20°C e 29°C.

No sudoeste, Porto Murtinho mantém a tendência de céu carregado e calor moderado, com máxima de 31°C. Já nas regiões central, cone-sul e fronteira, a chuva aparece de forma isolada, mas tende a se manter presente durante o período.

O Cemtec ressalta que o comportamento do tempo é típico da transição para o verão, com aumento da umidade e formação de áreas de instabilidade.

