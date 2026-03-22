Briga no anel viário da MS-156 termina com jovem morto em Dourados

Rapaz de 18 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu; suspeito foi preso em flagrante

Um desentendimento antigo acabou em tragédia na noite de sábado (21), em Dourados. Um jovem de 18 anos morreu após ser ferido no pescoço durante uma briga registrada no anel viário da MS-156.

A vítima, identificada como Flávio Machado Maciel, ainda foi socorrida e levada ao Hospital da Vida, porém morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

O suspeito do crime, Aliston Gonçalves, de 19 anos, foi contido por lideranças indígenas antes da chegada da Polícia Militar. Em seguida, acabou encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante por homicídio.

Segundo informações publicadas pelo Dourados News, a agressão ocorreu durante um confronto direto entre os dois jovens. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram