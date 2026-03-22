Com alta no fluxo de visitantes, lojas investem em aumento de estoque e reforço nas equipes

Fluxo de visitantes no shopping deve aumentar durante a conferência, com expectativa de até 2,5 mil pessoas por dia

Com a movimentação considerada baixa no dia a dia, lojistas do Shopping Bosque dos Ipês têm nos eventos a principal estratégia para impulsionar vendas e sustentar o faturamento. A expectativa agora se volta para a realização da COP15, que ocorre na próxima semana em Campo Grande.

Segundo a gerente da Stilo A, Karol Carvalho, o fluxo regular do empreendimento é limitado e concentrado, sobretudo, em moradores da região. “O movimento é bem baixo. A maior parte do público é de quem mora no bairro. Muita gente acaba optando por outros shoppings, até pela quantidade de lojas que fecharam aqui”, afirma.

Nesse cenário, eventos promovidos no local tornam-se determinantes para o desempenho das lojas. “O que salva a gente são os eventos”, resume a gerente. Em uma ação recente, realizada neste mês, a loja registrou crescimento de 204,45% nas vendas em comparação aos dias comuns, com pico de 110,58% em um único dia.

Para a COP15, a expectativa é de aumento significativo no fluxo. A estimativa é de circulação de até 2,5 mil pessoas por dia no shopping durante o evento, o que eleva a projeção de vendas.

Como estratégia, a Stilo A antecipou pedidos e reforçou o estoque, concentrando a preparação na disponibilidade de produtos. O quadro de funcionários, por ora, foi mantido, com possibilidade de remanejamento interno conforme a demanda.

Na loja O Boticário, a preparação incluiu reforço pontual na equipe. De acordo com a gerente Fernanda, além de uma contratação em andamento, a unidade optou por trazer uma promotora para atuação durante o período, com foco em abordagem ao público e demonstração de produtos.

A loja também intensificou o estoque de itens com maior saída, especialmente perfumes considerados “carro-chefe”. “Já fizemos pedidos antecipados para garantir reposição e atender a demanda”, afirma.

Outra estratégia adotada foi a adaptação da comunicação para o público externo. A unidade prepara conteúdos em inglês para interação com visitantes estrangeiros, com mensagens curtas e objetivas voltadas à apresentação dos produtos.

Assim como na Stilo A, a percepção é de que o desempenho do comércio está diretamente ligado à realização de eventos no shopping. “Quando não tem evento, a gente sofre bastante. O fluxo é baixo e muitas lojas fecharam, o que acaba afastando o público”, diz Fernanda.

Diante desse cenário, a COP15 surge como uma oportunidade para recuperação pontual nas vendas. “A expectativa é alta para que o evento traga retorno”, afirma.

Por Djeneffer Cordoba

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