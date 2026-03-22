Ponte entre MS e Paraná pode reduzir em até 100 km trajeto e impulsionar economia regional

Anteprojeto liga Taquarussu a São Pedro do Paraná e é visto como estratégico para logística, agronegócio e turismo entre os estados
Mato Grosso do Sul pode ganhar um importante reforço na logística e no desenvolvimento econômico com a construção de uma ponte sobre o Rio Paraná, ligando o município de Taquarussu a São Pedro do Paraná (PR). O anteprojeto da obra foi entregue neste sábado (21) aos governadores Eduardo Riedel e Ratinho Junior.
A proposta prevê uma estrutura de aproximadamente dois quilômetros de extensão, além de melhorias viárias nos dois estados. Do lado sul-mato-grossense, está prevista a implantação de cerca de 30 quilômetros da rodovia MS-473, considerada estratégica para ampliar a integração e facilitar o escoamento da produção.
Nova rota e impacto em Mato Grosso do Sul
Para Mato Grosso do Sul, a obra representa uma alternativa logística estratégica, principalmente para o agronegócio. Atualmente, caminhões que saem do Estado percorrem longos trajetos para acessar rotas no Paraná, o que aumenta custos e tempo de transporte.
Durante o evento, o governador Ratinho Junior destacou os ganhos logísticos. “Hoje, os caminhões que vêm do Mato Grosso do Sul precisam fazer um desvio de cerca de 100 quilômetros. Com a ponte, esse trajeto será encurtado, o que traz ganho de tempo e redução de custos”, afirmou.
A região sul do Estado, com forte presença do agronegócio, deve ser uma das mais beneficiadas com a nova ligação.
Obra histórica e mobilização
A construção da ponte é resultado de uma mobilização que envolve lideranças regionais há mais de uma década. O presidente da Sociedade Civil Organizada do Paraná, Demerval Silvestre, destacou o esforço coletivo para tirar o projeto do papel.
“É um sonho antigo que agora começa a se concretizar. Foi uma luta de muitos anos, envolvendo sociedade civil, governos e o setor produtivo”, afirmou.
Impactos no turismo e desenvolvimento
Além da logística, a ponte deve impulsionar o turismo na região de divisa entre os estados, facilitando o acesso de visitantes e fortalecendo a economia local.
“Essa ponte vai facilitar o acesso e atrair ainda mais turistas, principalmente do Mato Grosso do Sul”, ressaltou Ratinho Junior.
A iniciativa reforça a integração entre os estados e pode abrir novas oportunidades econômicas para municípios sul-mato-grossenses próximos à divisa.
Próximas etapas do projeto
Após a entrega do anteprojeto, os governos estaduais devem avançar para os estudos ambientais, etapa essencial para viabilizar a obra. “Esse tipo de levantamento geralmente leva cerca de 12 meses, porque precisa considerar todas as estações do ano”, explicou Ratinho Junior.
Com a conclusão dessa fase, o projeto poderá seguir para licitação e execução.
*Com informações do Diário do Noroeste
Por Suelen Morales
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