Ponte entre MS e Paraná pode reduzir em até 100 km trajeto e impulsionar economia regional

Anteprojeto liga Taquarussu a São Pedro do Paraná e é visto como estratégico para logística, agronegócio e turismo entre os estados

Mato Grosso do Sul pode ganhar um importante reforço na logística e no desenvolvimento econômico com a construção de uma ponte sobre o Rio Paraná, ligando o município de Taquarussu a São Pedro do Paraná (PR). O anteprojeto da obra foi entregue neste sábado (21) aos governadores Eduardo Riedel e Ratinho Junior.

A proposta prevê uma estrutura de aproximadamente dois quilômetros de extensão, além de melhorias viárias nos dois estados. Do lado sul-mato-grossense, está prevista a implantação de cerca de 30 quilômetros da rodovia MS-473, considerada estratégica para ampliar a integração e facilitar o escoamento da produção.

Nova rota e impacto em Mato Grosso do Sul

Para Mato Grosso do Sul, a obra representa uma alternativa logística estratégica, principalmente para o agronegócio. Atualmente, caminhões que saem do Estado percorrem longos trajetos para acessar rotas no Paraná, o que aumenta custos e tempo de transporte.

Durante o evento, o governador Ratinho Junior destacou os ganhos logísticos. “Hoje, os caminhões que vêm do Mato Grosso do Sul precisam fazer um desvio de cerca de 100 quilômetros. Com a ponte, esse trajeto será encurtado, o que traz ganho de tempo e redução de custos”, afirmou.

A região sul do Estado, com forte presença do agronegócio, deve ser uma das mais beneficiadas com a nova ligação.

Obra histórica e mobilização

A construção da ponte é resultado de uma mobilização que envolve lideranças regionais há mais de uma década. O presidente da Sociedade Civil Organizada do Paraná, Demerval Silvestre, destacou o esforço coletivo para tirar o projeto do papel.

“É um sonho antigo que agora começa a se concretizar. Foi uma luta de muitos anos, envolvendo sociedade civil, governos e o setor produtivo”, afirmou.

Impactos no turismo e desenvolvimento

Além da logística, a ponte deve impulsionar o turismo na região de divisa entre os estados, facilitando o acesso de visitantes e fortalecendo a economia local.

“Essa ponte vai facilitar o acesso e atrair ainda mais turistas, principalmente do Mato Grosso do Sul”, ressaltou Ratinho Junior.

A iniciativa reforça a integração entre os estados e pode abrir novas oportunidades econômicas para municípios sul-mato-grossenses próximos à divisa.

Próximas etapas do projeto

Após a entrega do anteprojeto, os governos estaduais devem avançar para os estudos ambientais, etapa essencial para viabilizar a obra. “Esse tipo de levantamento geralmente leva cerca de 12 meses, porque precisa considerar todas as estações do ano”, explicou Ratinho Junior.

Com a conclusão dessa fase, o projeto poderá seguir para licitação e execução.

*Com informações do Diário do Noroeste

Por Suelen Morales

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.